Δείτε βίντεο από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων

Ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους δυναμικά οι αγροκτηνοτρόφοι στην Κρήτη.

Στον κόμβο της Σούδας συγκεντρώθηκαν, στις 12:00 το μεσημέρι οι αγρο- κτηνοτρόφοι των Χανίων.

Οι διαμαρτυρόμενοι έφτασαν με τα οχήματά τους στην προσυγκέντρωση, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της προσυγκέντρωσης, είχαν αποφασίσει για επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Ωστόσο, η αστυνομία, με κλούβα και παρουσία ΜΑΤ απέκλεισαν την Ε.Ο. Αεροδρομίου Σούδας, τον δρόμο προς αεροδρόμιο μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η πρόσβαση στον αερολιμένα από το Καμπάνι.

Κατά την άφιξη των αγροτών προς το αεροδρόμιο, έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με την αστυνομία, κατά τις οποίες ζητήθηκε να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν ειρηνικά μπλόκο διάρκειας 3 ωρών.

Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό και τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών, ξεκινώντας τα επεισόδια.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, περιπολικό της αστυνομίας αναποδογύρισε και υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Παράλληλα, ζημιές υπέστη και η κλούβα της αστυνομίας από τον πετροπόλεμο, η οποία απομακρύνθηκε. Οι πέτρες στο οδόστρωμα είναι αμέτρητες, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και από τις παρακάτω φωτογραφίες.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, σημειώθηκαν τραυματισμοί από τη χρήση χημικών και τη ρήξη πετρών.

Η αστυνομία, μετά τη λήξη των επεισοδίων, απομακρύνθηκε από το σημείο, με τους αγρότες να προχωρούν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Την ίδια στιγμή, στο Ηράκλειο, οι αγροκτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, με σκοπό να αποκλείσουν την είσοδό του. Κατά την άφιξη των αγροτών στο αεροδρόμιο, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαμαρτυρόμενων και αστυνομίας, με ρίψεις χημικών και κρότων λάμψης, καθώς οι αγροκτηνοτρόφοι επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η Παραλιακή Λεωφόρος Ηρακλείου παραμένει κλειστή, ενώ ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Ηρακλείου, είναι μποτιλιαρισμένος.

