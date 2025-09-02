Δείτε βίντεο από αστυνομική καταδίωξη στην Ρόδο - Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ την ώρα, περνούσε τα φανάρια με κόκκινο

25ΛΕΠΤΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΥ ΞΕΠΕΡΝΟΎΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ 200 ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΌ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ.

ΘΈΜΑ ΤΙΜΗΣ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑWASAKI Ζ-750 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΝΥΣΕ 32 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΚΌΚΚΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ , ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΔΗΓΩΝ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΖΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Όλα συνέβησαν την 20-7-2025 περί 02.10 όταν κατά την διάρκεια περιπολίας των δικυκλιστών της ΟΕΠΤΑ Ρόδου όταν αντιλήφθηκαν έναν νεαρό οδηγό, συνεπιβάτη μια νεαρή κοπέλα χωρίς να φορούν κράνη οδηγώντας μια μαύρη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μάρκας Κawasaki Z-750 χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας με υπερβολικό θόρυβο.Τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για να τους ελέγξουν ο οδηγός όμως είχε αντιθέτη άποψη, αρνήθηκε να σταματήσει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη από το Κέντρο της πόλης της ΡΟΔΟΥ.

Ο οδηγός παραβίασε 2 κόκκινα φανάρια μέσα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης της Ρόδου με περαστικούς και οδηγούς αυτοκινήτων να παρακολουθούν έντρομοι & συγκεκριμένα επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Άλεξ. Διακου.

Εν συνεχεία εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, κυκλοφορίας πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς επί της οδού δημοκρατίας με ταχύτητα άνω των 120χλμ.

Πίσω του τον ακολουθούσε ο Προϊστάμενος της ΟΕΠΤΑ Ρόδου, ένας αστυνόμος β & ακριβώς από πίσω ήταν ένας συνάδελφός του αρχιφύλακας δικυκλιστης έμπειρος προερχόμενος την Ομάδα "Ζ" Αττικής.

Η πορεία τους ήταν με κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και λίγα εκατοντάδες μέτρα παρακάτω να στρίβει στο φανάρι της οδού Κοδριγκτώνος με κατεύθυνση την Ροδου - Καλλιθέας.

Στο ύψος του Ρόδινου παραβιάζει με επικίνδυνο τρόπο 2 συνεχόμενους κόκκινους σηματοδότες και κατευθύνονται προς την περιοχή της Κοσκινού.

Οι έμπειροι δικυκλιστες τους ακολουθούσαν από πίσω χωρίς να χάσουν την μοτοσυκλέτα από τα μάτια τους.

Στο σημείο της εισόδου για το χωριό Κοσκινού υπήρχε κόκκινος σηματοδότης τον οποίο τον παραβίασε με 140χλμ θεωρώντας έτσι τις ζωές των διερχομενων οδηγών σε κίνδυνο αφού στο σημείο υπήρχε κίνηση από αμάξια

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ξεκάθαρα η ταχύτητα του οδηγού της μαύρης μοτοσυκλέτα και του αστυνόμου δικυκλιστη που τον ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόσταση.

Η ξέφρενη πορεία του επικίνδυνου οδηγού συνεχίζεται προς την περιοχή του Φαληρακίου όπου εκεί στρίβει για την Εθνική οδό Ρόδου -Λινδου , παραβιάζοντας ακόμη ένα κόκκινο φανάρι.

Εκεί οι ταχύτητες αρχίζουν να μεγαλώνουν να ξεπερνούν τα 160 με 180 χλμ και στην ευθεία λίγο πριν το κομβικό σημείο Ρόδου -Λινδου με το ύψος της Τσαιριου Αεροδρόμιο έχουν φτάσει τα 200 χλμ.

Σε εκείνο το σημείο ο δεύτερος αστυνομικός πλέον δεν μπορούσε να ακολουθήσει λόγω των υψηλών ταχυτήτων αφού η μοτοσυκλέτα του δεν προσφερόταν για αυτό, με αποτέλεσμα να συνεχίσει μόνος του ο Αστυνόμος της ΟΕΠΤΑ την ανεξέλεγκτη πορεία της μαύρης μοτοσυκλέτας.

Στο ύψος των προαναφερόμενων σημείων ο οδηγός της μοτοσικλέτας παραβιάζει ξανά τον κόκκινο φανάρι και συνεχίζει με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο.

Η πορεία τους συνεχίζει αδιάκοπα χωρίς ο ασυνείδητος οδηγός να σταματάει και στο ύψος των φαναριών Μαρίτσας -Παστίδας & Τσαιριου Αεροδρόμιου περνάει πάλι κόκκινο φανάρι και συνεχίζει προς τη αεροδρόμιο Διαγόρας με ταχύτητες που φτάνουν τα 180 χλμ.

Ο Αστυνόμος της ΟΕΠΤΑ ως έμπειρος μοτοσικλετιστής δεν χάνει από τα μάτια του την μοτοσυκλέτα και δεν τα παρατάει έως του τον ακινητοποιήσει.

Στον κόμβο του Αεροδρομίου ανεβαίνει ξανά προς την Αεροδρομίου -Τσαιριου με κατεύθυνση το Τσαιρι και παραβιάζει ξανά στον κεντρικό κόμβο τον κόκκινο σηματοδότη με επικίνδυνους ελιγμούς βάζοντας ακόμη μια φορά σε κίνδυνο οδηγούς με τα διερχόμενα οχήματα τους.

Λίγα χιλιόμετρα παραπάνω βλέποντας ότι η πορεία του οδηγού της μοτοσυκλέτας ήταν ξέφρενη και άκρως επικίνδυνη ο δικυκλιστες αξιωματικός της Τροχαίας Ρόδου αποφάσισε να αφήσει τον οδηγό να φύγει διότι θα προκαλούσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Την επόμενη ημέρα ενημερώνοντας το. Διοικητή του και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες ξεκίνησαν την ανεύρεση του οδηγού της μαύρης μοτοσυκλέτας.

Οι Αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου επί σχεδον ένα μήνα συγκέντρωναν πληροφορίες, μαρτυρικές καταθέσεις και οπτικό υλικό για την αναζητηση του.

Ήταν πλέον θέμα τιμής να βρεθει ο δράστης και να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την άκρως επικίνδυνη οδήγηση του.

Μετά από πολυήμερες έρευνες ο δράστης βρέθηκε και την 30-8-2025 στήθηκε ειδική επιχείρηση από την ΟΕΠΤΑ με σκοπό την σύλληψη του στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Έτσι και έγινε, συνελήφθη έξω από την οικία του όταν πηγε να πάρει την μοτοσυκλέτα του.

Στην θέα των αστυνομικών αντέδρασε, αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο, και σωματική του έρευναα. οπροχνωντας τον επικεφαλής της ομάδας για να διαφύγει από τον έλεγχο

Κατά διάρκεια της προσαγωγής του, αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Ρόδου την επόμενη ημέρα, για την αυτόφωρη διαδικασία.

Στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου παραδέχθηκε και ομολόγησε τις πράξεις του για την επικίνδυνη οδήγηση παράβαση του Άρθρου 299Α Π Κ .για διατάραξη συγκοινωνιών, άρνηση σε σήματα αστυνομικών, Απείθεια, αδικήματα που φέρουν σοβαρές ποινικές κυρώσεις για τον ίδιον

