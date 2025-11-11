Δε “μάσησε” τα λόγια του ο Στρατηγός

Μια χαρά τα είπε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής της Κρήτης Νίκος Σπυριδάκης στη σύσκεψη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο άνθρωπος και γνωρίζει την Κρήτη και έχει αποδείξει έμπρακτα πως ξέρει να παρεμβαίνει αποτελεσματικά εκεί όπου άλλοι απλώς παρακολουθούν, και μάλιστα αθόρυβα, χωρίς φανφάρες αυτοπροβολής.

Μετρά επιτυχίες στην πάταξη της εγκληματικότητας και αυτό δε σηκώνει καμία αμφισβήτηση, ενώ παράλληλα κινείται με σχέδιο και κυρίως δε “μασά” τα λόγια του.

Μίλησε καθαρά, χωρίς περιστροφές, για τις ευθύνες όλων και για την ανάγκη η Κρήτη να αποκτήσει μόνιμο σχέδιο αστυνόμευσης και όχι αποσπασματικές λύσεις, που διαρκούν όσο διαρκεί η δημοσιότητα μιας τραγωδίας.

Το ζητούμενο τώρα είναι τι θα γίνει όταν φύγουν οι ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις από τα Βορίζια. Θα μείνει πάλι η περιοχή μόνη της; Θα ξανακυλήσουμε στην ίδια αίσθηση ατιμωρησίας και φόβου;

Ο γενικός δείχνει να έχει συναίσθηση της κατάστασης και φαίνεται πως έχει σχέδιο, άλλωστε αυτός είναι που καθημερινά ζει τις παθογένειες της Κρήτης και πάτησε πόδι και σε περιοχές που τόσα χρόνια ήταν βουτηγμένες στην ανομία.

Το ερώτημα είναι αν θα βρει συμμάχους στην εφαρμογή του ή αν, όπως συμβαίνει συχνά, θα μείνει να παλεύει μόνος του απέναντι σε ένα σύστημα που έχει μάθει να ξεχνά γρήγορα. Γιατί η Κρήτη δεν αντέχει άλλες πρόχειρες λύσεις και ούτε άλλη αναμονή, και ευτυχώς που στις τάξεις της διαθέτει αξιωματικούς σαν τον Νίκο Σπυριδάκη.

