Δασοκομάντος και πυροσβεστικά αεροπλάνα στέλνει η Ελλάδα σε Ισπανία και Πορτογαλία

15:09 | 21/08/2025

Με εναέριες και επίγειες δυνάμεις συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία και την Πορτογαλία στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στις δύο χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιτικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα μας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), διαθέτει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές Αρχές.

