Copacabana Palace: Ένας αιώνας λάμψης!

Το «Copacabana Palace», ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία παγκοσμίως στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, κλείνει φέτος έναν αιώνα ζωής.

Σχεδιασμένο από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ζοζέφ Ζιρ(Joseph Gire), άνοιξε τις πύλες του στις 13 Αυγούστου του 1923 με τον βασιλιά Αλβέρτο Α΄ του Βελγίου να γίνεται ο πρώτος διάσημος επισκέπτης.

Ο μακρύς κατάλογος των καλεσμένων του περιλαμβάνει αστέρες του κινηματογράφου όπως Μέριλιν Μονρόε, Μπριζίτ Μπαρντό και Όρσον Γουέλς, βασιλικές οικογένειες, προέδρους κρατών και αμέτρητους αξιοσημείωτους καλεσμένους που έζησαν μοναδικές ιστορίες. Το 1933, το ξενοδοχείο μετατράπηκε σε ένα μαγευτικό σκηνικό για το μιούζικαλ «Flying Down to Rio», με την Τζίντζερ Ρότζερς και τον Φρεντ Αστέρ και το 1959, η θρυλική Μαρλέν Ντίτριχ ηχογράφησε το άλμπουμ «Dietrich in Rio».

Με θέα τη διάσημη παραλία της Κοπακαμπάνα, διαθέτει 239 δωμάτια μεταξύ αυτών 127 σουίτες, σε μία έκταση δώδεκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Η κλασική κομψότητα χαρακτηρίζει το ξενοδοχείο, το οποίο είναι διακοσμημένο με ροζ και λευκό μάρμαρο, κρύσταλλο και ξύλο ενώ στο εσωτερικό του επιβλητικοί πολυέλαιοι, έπιπλα αντίκες, έργα τέχνης καθώς και πορτραίτα επιφανών επισκεπτών όπως η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Αντόνιο Μπαντέρας και ο Μικ Τζάγκερ μεταφέρουν στους επισκέπτες την αίγλη των περασμένων χρόνων.

Μία ιδιαίτερη στιγμή ήταν το Φεβρουάριο του 2006 όταν οι Rolling Stones έδωσαν μία δωρεάν συναυλία μπροστά από το Copacabana Palace και την παρακολούθησαν πάνω από 1,5 εκατ. άτομα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Travel and Leisure, εκδηλώσεις με αφορμή τα 100 χρόνια της αξιοσημείωτης πορείας του, πραγματοποιούνται στο ξενοδοχείο από την αρχή του χρόνου με διεθνείς προσκεκλημένους.