Το «colpo grosso» με τις πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα – Πώς έκλεβαν έως 20% στα καύσιμα (Εικόνες)

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Συνολικά 16 πρατήρια υγρών καυσίμων που είχαν «πειραγμένες» αντλίες αναμένεται να σφραγιστούν, ύστερα από τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε όλη την Ελλάδα για το «ξήλωμα» κυκλώματος που χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για να κάνει παρεμβάσεις στους μετρητές των βενζινάδικων.

Οι συλλήψεις έφτασαν τις 12 κατά τις έρευνες που έγιναν σε Αθήνα, Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το «colpo grosso» του κυκλώματος επικεντρώνεται στη λειτουργία ενός «έξυπνου» λογισμικού που έδινε τη δυνατότητα σε συγκεκριμένα πρατήρια να ορίζουν το ποσοστό του καυσίμου που η κάθε αντλία παρακρατούσε, παραδίδοντας λιγότερα από τα αναγραφόμενα λίτρα στον καταναλωτή. Κατά την παράδοση της ελλειμματικής ποσότητα καυσίμων, ανάλογα με το ποσοστό που είχε οριστεί (συνήθως από 10 έως 20%), ο μετρητής της αντλίας αλλά και η απόδειξη ανέγραφαν την παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμου ολόκληρη, χωρίς να περιλαμβάνεται και να φαίνεται πουθενά η παράνομη παρακράτηση.

Γιατί ήταν δύσκολο να τους εντοπίσουν

Σε περίπτωση ελέγχου υπήρχε δυνατότητα απενεργοποίησης του λογισμικού, κάτι που καθιστούσε την ανίχνευσή του από τις Αρχές πιο δύσκολη. Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. εξηγούν ότι αυτού του είδους τα κυκλώματα επιδιώκουν να κερδίσουν μεγάλα ποσά παίρνοντας μικρά ποσά από πολλούς (εν προκειμένω οδηγούς που βάζουν καύσιμα). Το αποτέλεσμα ήταν κάποιος που δεν γεμίζει το ντεπόζιτο αλλά βάζει μικρά ποσά και ταυτόχρονα δεν ελέγχει τα χιλιόμετρα που διανύει με τα λίτρα που βάζει, πολλές φορές να μην αντιλαμβάνεται ότι πλήρωσε ένα ποσοστό 10-15% «αέρα» αντί για καύσιμο.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση το ποσοστό που φέρεται να έκλεβε το κύκλωμα διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ποσότητα καυσίμου που έβαζε ο πελάτης. Εάν για παράδειγμα κάποιος έβαζε 20 ευρώ βενζίνη, τότε ο «αέρας» ήταν της τάξης του 10-15%. Εάν κάποιος έβαζε από 50 ευρώ και πάνω το ποσοστό ανέβαινε στο 15-20%.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν συνολικά 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και σπίτια. Χαρακτηριστική είναι μία από τις έρευνες κατά την οποία εντοπίστηκε ένα κλειδωμένο γραφείο πίσω από βενζινάδικο. Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και έκαναν έλεγχο στον υπολογιστή που υπήρχε στο χώρο. Εκεί εντόπισαν μέσα σε ηλεκτρονικό φάκελο με έγγραφα ένα εικονίδιο που οδηγούσε στο παράνομο λογισμικό.

Αφού κάποιος πατούσε το συγκεκριμένο εικονίδιο άνοιγε το πρόγραμμα και αφού έβαζε δύο κωδικούς ασφαλείας μπορούσε να ενεργοποιήσει το λογισμικό που πείραζε τις αντλίες. Με τον ίδιο τρόπο μπορούσε να το απενεργοποιήσει σε περίπτωση ελέγχου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης απάτης κατά του ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών, καθώς και της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης και αλλοίωσης συστήματος καυσίμων.

