Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Bρήκε στον κήπο του ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας 700.000 ευρώ

23:44 | 06/11/2025

Ένας άνδρας ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας περίπου 700.000 ευρώ, ενώ έσκαβε μια πισίνα στον κήπο του στη Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ανακάλυψε αυτό το πλούσιο "εύρημα" στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών, τον Μάιο και το ανέφερε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.

ΓΑΛΛΙΑ
