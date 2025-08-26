Βρετανία: Ζευγάρι σκοτώθηκε σε συντριβή εκπαιδευτικού ελικοπτέρου - «Πάντα ονειρευόταν» να μάθει να πετάει

Τραγωδία στη Βρετανία, όπου ελικόπτερο που χρησιμοποιούταν για εκπαιδευτική πτήση συνετρίβη, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας άλλο ένα.

Η 52χρονη εκπαιδευτής ιππασίας Justyna Czoska και ο 49χρονος οδηγός φορτηγού Wojtek Kowalkowski σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο που επέβαιναν συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Ventnor, στο νότιο τμήμα του νησιού Ουάιτ, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Shanklin, γύρω στις 9.20 π.μ. την Δευτέρα (25/08).

Το ζευγάρι από το Bloxham του Oxfordshire είχε ταξιδέψει στο νησί για να κάνει ο Kowalkowski μαθήματα πτήσης, κάτι που πάντα ονειρευόταν.

Είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Sandown 20 λεπτά νωρίτερα.

Η κόρη της κυρίας Czoska, Julia Buzar, 22 ετών, μίλησε με τη μητέρα της λίγα λεπτά πριν επιβιβαστεί. Λίγο αργότερα, η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της μητέρας της για να της πει ότι το ελικόπτερο είχε συντριβεί.

Ο σύντροφος της Buzar, Jacob Butler, ο οποίος δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe για να πληρώσει τη μεταφορά των σορών του ζευγαριού στην πατρίδα τους, την Πολωνία, είπε ότι η κυρία Czoska ήταν «μια καταπληκτική γυναίκα».

Η Justyna Czoska, 52 ετών και ο Wojtek Kowalkowski, 49 ετών (δεξιά) που σκοτώθηκαν στη συντριβή, σε φωτογραφία με την κόρη της Czoska, Julia.

GoFundMe

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά», είπε. «Ένας καταπληκτικός, ευγενικός και στοργικός άνθρωπος».

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου άλλο ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ένα τέταρτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η Ντόνα Τζόουνς, επίτροπος αστυνομίας της περιοχής, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια τραγική μέρα για τη νήσο Ουάιτ».

Επίσης, επαίνεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους και δήλωσε ότι το καταστροφικό συμβάν «συγκλόνισε βαθιά» την κοινότητα.

BREAKING: The helicopter involved in a crash on the Isle of Wight this morning, carrying four people, was being used for a flying lesson, say operators Northumbria Helicopters.https://t.co/FatnnP1Dg4 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qyIVY5iPfy — Sky News (@SkyNews) August 25, 2025

Είπε: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των τριών ανθρώπων που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο ατύχημα με το ελικόπτερο κοντά στο Ventnor στη νήσο Ουάιτ σήμερα το πρωί.

Οι σκέψεις μου είναι επίσης με το τέταρτο άτομο που παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

