Βρετανία: Μεγάλες αλλαγές στην Αστυνομία

Η βρετανική κυβέρνηση προωθεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης εδώ και δεκαετίες, με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση της αστυνομίας και τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των σωμάτων και όχι τον αριθμό των αστυνομικών.

Ανταπόκριση – Λονδίνο

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Εσωτερικών, οι 43 αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία και την Ουαλία θα συγχωνευθούν σε έως και 12 μεγαλύτερους σχηματισμούς, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει ενιαία στρατηγική. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των σοβαρών υποθέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζεται μείωση του αριθμού των αστυνομικών. Αντίθετα, στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και η ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων, όπως κυβερνοερευνητές και αναλυτές εγκλήματος.

Ωστόσο, εκπρόσωποι της αστυνομίας επισημαίνουν ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί από τη χρηματοδότηση. Χωρίς πρόσθετους πόρους, προειδοποιούν ότι τα νέα αυστηρά όρια ανταπόκρισης και οι αυξημένες απαιτήσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στο προσωπικό.

