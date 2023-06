Βρετανία: Κρατούμενος είχε κρύψει όπλο και δολοφόνησε αστυνομικό μέσα σε κελί - ΒΙΝΤΕΟ

Μια ανατριχιαστική στιγμή στη Βρετανία, όπου κρατούμενος, ο οποίος είχε κρυφά όπλο πάνω του, πυροβόλησε θανάσιμα αξιωματικό της αστυνομίας, κατέγραψε κάμερα, ενώ ξεκίνησε χθες η δίκη του για τη στυγνή δολοφονία.

Στη δίκη για τη δολοφονία του αξιωματικού προβλήθηκε βίντεο με την ανατριχιαστική στιγμή που ο 25χρονος, σήμερα, Λουίς Ντε Ζόισα πυροβόλησε τον αστυνομικό Ματ Ρατάνα σε ένα κελί σε πτέρυγα κράτησης με ένα περίστροφο-αντίκα, το οποίο είχε κρύψει σε μια θήκη κάτω από τη μασχάλη του.

Ο 25χρονος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 54χρονο αστυνομικό σε κέντρο κράτησης στο νότιο Λονδίνο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ του είχαν φορέσει χειροπέδες, μεταδίδει η Daily Mail.

Η Εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο νεαρός άνδρας «πάτησε επίτηδες τη σκανδάλη τέσσερις φορές», ενώ του είχαν περάσει χειροπέδες, με την πρώτη και τη δεύτερη βολή να χτυπάνε τον αρχιφύλακα Ρατάνα, την τρίτη να χτυπάει στον τοίχο κατά τη διάρκεια πάλης με τους αστυνομικούς και την τέταρτη να χτυπάει τον ίδιο τον δράστη.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για δολοφονία, καθώς η υπεράσπισή του ισχυρίστηκε χθες ότι ο κατηγορούμενος υπέφερε από αυτιστική κατάρρευση κατά τη στιγμή του πυροβολισμού και «δεν ήθελε να σκοτώσει τον αστυνομικό ή να του προκαλέσει πραγματικά σοβαρή βλάβη».

Here's footage in the #Croydon custody centre as cuffed Louis De Zoysa guns down Sgt Matt Ratana with an antique revolver he bought at an auction. He had been searched but hid the gun under his armpit https://t.co/0sKjHytYDw pic.twitter.com/E6Qw3hcITq

— CourtNewsUK (@CourtNewsUK) June 8, 2023