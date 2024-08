Βραζιλία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 62 επιβαίνοντες

Νεκροί είναι οι 62 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της εταιρείας Voepass που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην πόλη Βινιέντο της Βραζιλίας, καθώς ο δήμαρχος ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν επιζήσαντες.

Το δικινητήριο ATR-72 εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Voepass, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.

🚨NOW!!! A plane with a capacity of 70 people crashed in Sao Paulo, Brazil. #saopaulo #Brazil pic.twitter.com/qJXVvPHcNt

— Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) August 9, 2024