Βραδινές συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στο Νέο Ηράκλειο

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., βραδινές ώρες της 19-8-2025 στο Νέο Ηράκλειο, -2- ημεδαποί ηλικίας 45 και 47 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που περιπολούν στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, βραδινές ώρες της 19-8-2025, εντόπισαν σταθμευμένο όχημα με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο όπου στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-100- γραμμ. κοκαΐνης,

-7- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -29,65- γραμμ. ηρωίνης και

μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.