Βραδινές συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθησαν, τις βραδινές ώρες προχθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025, δύο 17χρονοι, κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην πόλη της Κέρκυρας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανήλικων ημεδαπών, καθώς, στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -5,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και -4- επιπλέον άτομα, γονείς των ανήλικων δραστών, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.