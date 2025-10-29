Βραβεύσεις στρατιωτικών στην Ορεστιάδα

Τιμή στα στελέχη που στήριξαν την ανέγερση του Μνημείου Ρίμινι

Του Ηλία Προύφα

Πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδας, από τον Δήμαρχο Διαμαντή Παπαδόπουλο, η βράβευση των στρατιωτικών που εργάστηκαν εθελοντικά για την ανέγερση του Μνημείου Πεσόντων της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας — Μάχη του Ρίμινι. Η πρωτοβουλία του Δήμου και η συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αναγνωρίστηκε ως πράξη σεβασμού προς τη μνήμη των πεσόντων και ως ουσιαστική συνεισφορά στην τοπική κοινωνία.

Σύντομη αναδρομή: η τελετή αποκαλυπτηρίων στην Καβύλη

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τους πεσόντες της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 στην Καβύλη Ορεστιάδας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη. Στην τελετή, που διοργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου και κατατέθηκαν στεφάνια από εκπροσώπους της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας.

Ο κ. Δένδιας, στις δηλώσεις του κατά την τελετή, τόνισε τη σημασία της μνήμης και της τιμής προς όσους θυσιάστηκαν στον αγώνα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξία του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η συμβολή των στρατιωτικών — από την ανέγερση στη βράβευση

Το Μνημείο στηρίζεται όχι μόνο στην ιδέα αλλά και στην πράξη — με ομάδες στρατιωτικών που εργάστηκαν εθελοντικά στην κατασκευή, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και στις τεχνικές εργασίες. Η χθεσινή βράβευση είχε χαρακτήρα ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης για την πολύτιμη αυτή προσφορά, που έκανε το μνημείο πραγματικότητα και προσέδωσε στο χώρο την αξιοπρέπεια που απαιτεί μια τόση σοβαρή ιστορική αναφορά.

Η ανέγερση τέτοιων μνημείων και οι τελετές αποκαλυπτηρίων έχουν διπλό ρόλο: αποδίδουν φόρο τιμής στους πεσόντες και δίνουν στη νέα γενιά αφορμή να γνωρίσει την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων της. Η συνεργασία Δήμων, τοπικών κοινωνιών και Ενόπλων Δυνάμεων — όπως αποτυπώθηκε στην Καβύλη και επιβραβεύθηκε στην Ορεστιάδα — αποτελεί πρότυπο προς μίμηση.

