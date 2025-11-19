Βουλευτής ζητάει την αποκατάσταση μισθολογικής αδικίας εις βάρος κατηγορίας Αστυνομικών

Ο Βουλευτής Πρέβεζας και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Μπάρκας, κατέθεσε σήμερα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη δύο υπομνήματα που αφορούν την άμεση αποκατάσταση μισθολογικής αδικίας εις βάρος Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας – αποφοίτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).

Στα υπομνήματα αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι Τ.Ε.Μ.Α., παρά το ότι κατέχουν τίτλο ανώτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκτελούν καθήκοντα αντίστοιχα της Α’ κατηγορίας, συνεχίζουν να εντάσσονται στη Β’ μισθολογική κατηγορία. Όπως τονίζεται, αυτή η πρακτική αντιβαίνει στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Οι αξιωματικοί προτείνουν τη δημιουργία ειδικής, ενδιάμεσης μισθολογικής κατηγορίας, που θα αναγνωρίζει την εκπαιδευτική και υπηρεσιακή τους πορεία. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αφορά μόλις 1.300 στελέχη και το δημοσιονομικό κόστος θεωρείται διαχειρίσιμο, χωρίς να προκαλεί ανατροπές στο ενιαίο μισθολογικό πλαίσιο.

Ο Κώστας Μπάρκας καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η δίκαιη αντιμετώπιση των στελεχών είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

