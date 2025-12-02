Βουλευτής της ΝΔ: "Να ανοίξουν τα αγροτικά μπλόκα ακόμα και με βία - Να επέμβει η αστυνομία"

Ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να διαλυθούν τα μπλόκα των αγροτών. "Πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη", υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης

Μιλώντας στο Open, o βουλευτής της ΝΔ επιτέθηκε στους αγρότες για τα μπλόκα ισχυριζόμενος ότι:

"Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν, όσο δίκαιο κι αν έχουν. Πρέπει και να δράσουμε γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία τα μπλόκα θα δυναμώνουν. Για μένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία".

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος επέμεινε:

"Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων συν όμως οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία", συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά "και με βία ακόμη".

Πηγή: thetoc.gr