Βορίζια: «θα μπορούσαμε σήμερα να θρηνούμε 20 νεκρούς. Ακόμα και αστυνομικούς»

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν έγκυρες αστυνομικές πηγές για το αιματοκύλισμα στο ορεινό χωριό. Όσοι πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, πιστόλια, ακόμα και κυνηγετικά, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Πυροβολούσαν συνεχώς και αδιακρίτως. Δεν τους ενδιέφερε αν οι σφαίρες έπλητταν γυναίκες ή ακόμα και μικρά παιδιά, δεν τους ενδιέφερε αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες. Πυροβολούσαν «τυφλωμένοι» από το μίσος, με τις σφαίρες να φεύγουν σε καφενεία, μπαλκόνια, σπίτια, αυτοκίνητα, τέντες.



Διαβάστε επίσης

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Cretalive.gr αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενόπλου, αν και οι Αρχές φέρονται να γνωρίζουν σε ποια οικογένεια ανήκει ο δράστης. Ο άνδρας αυτός σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος. «Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» τόνισε αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου και των ερευνών.

Όμως τραυματίες ή νεκροί θα μπορούσαν να είναι και αστυνομικοί. Γράψαμε χθες ότι στη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργούσαν σε σπίτι της οικογένειας Καργάκη αστυνομικοί της Σήμανσης, της Ασφάλειας Ηρακλείου και του Α.Τ. Φαιστού, βρέθηκαν να δέχονται πυρά από άτομο που σταμάτησε με το 4χ4 και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος τους. Ο δράστης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, εκτιμάται ότι στόχευε το σπίτι της αντίπαλης οικογένειας, αδιαφορώντας πλήρως για τους αστυνομικούς που εξερευνούσαν τον χώρο. Αστυνομικοί περιγράφουν ότι άκουγαν τις σφαίρες να «σφυρίζουν» δίπλα από τα κεφάλια τους ή να σκάνε στους τοίχους. Προσπάθησαν όπως-όπως να προστατευθούν, ενώ επί της ουσίας και εκείνοι εγκλωβίστηκαν στην «εμπόλεμη ζώνη» των Βοριζίων που έμοιαζε με σκηνικό Φαρ-Ουέστ, περιμένοντας ενισχύσεις.

«Η επόμενη ημέρα είναι …σκοτάδι»

Πρόσωπα που ξέρουν καλά την κοινωνία των Βοριζίων και γνωρίζουν γεγονότα, καταστάσεις, συμπεριφορές από προηγούμενα περιστατικά, ανησυχούν πολύ για την επόμενη ημέρα. Οι δύο βασικές εμπλεκόμενες οικογένειες είναι από τις μεγαλύτερες στα Βορίζια. Τι και αν έγιναν σασμοί με συντεκνιές και κουμπαριές. Αντίκρισμα δεν υπήρξε. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Το μίσος τους κοχλάζει. Ζητούν εκδίκηση. Και πιο πολύ φοβίζουν οι γυναίκες που μαυροντύθηκαν. «Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσουν» και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής. «Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής».