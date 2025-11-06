Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο

Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, για συμμετοχή στο μακελειό το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, προχώρησαν αστυνομικοί νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 6-11-2025.

Πρόκειται για έναν 48χρονο, συγγενή του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Το συγκεκριμένο άτομο ταυτοποιήθηκε , μετά από καταθέσεις αλλά και βιντεοληπτικο υλικό, ως το πρόσωπο που βρισκόταν μαζί με τον άλλο συγγενή του 39χρονου νεκρού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε σήμερα δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία πυροβολούσε από ψηλά με καλάσνικοφ.

Σε βάρος του 48χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της συνέργειας .