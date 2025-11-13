Βορίζια: Συμπληρώνεται το παζλ του μακελειού με τις συλλήψεις των πρωταγωνιστών - Άφαντα τα όπλα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αρχές συνθέτουν το παζλ της βεντέτας και ερευνούν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν σε χρήσιμα συμπεράσματαγ για το μακελειό.

Σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη 23χρονος που φέρεται να είναι ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη για την τοποθέτηση βόμβας και έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.

Διαβάστε επίσης

Όπως επισημαίνεται ο 23χρονος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έχουν βίντεο όπου ο 23χρονος είναι ο μόνος που κυκλοφορεί στα Βορίζια στις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Τον βλέπουν να πηγαίνει στο σπίτι του Φραγκιαδάκη και όταν απομακρύνεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακολούθησε η έκρηξη.

Μάλιστα μετά την φονική συμπλοκή έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Αμείωτη η έχθρα μεταξύ των δύο οικογενειών

Την ίδια ώρα, η ένταση παραμένει αμείωτη ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Τη Δευτέρα, όπως καταγγέλλει η αδερφή της 56χρονης, δέχθηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου.

«Εγώ αυτό που θέλω είναι να επικρατήσει ηρεμία. Οκτώ σασμούς έχουμε κάνει. Ο 8ος ήταν όταν μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν τον γιο μου. Ο γιος μου να ξέρετε είχε τα ίδια χτυπήματα με τον αδερφό μου, τα ίδια, το μόνο που ήταν τυχερός και όταν του παίξανε με το καλάσνικοφ εγώ ήμουν εκεί», είπε η αδερφή του 39χρονου νεκρού.

Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών παραμένει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας το να μην συναντηθούν τα μέλη τους μεταξύ τους, μοιάζει ανέφικτο.

Επτά συλλήψεις και δύο προφυλακίσεις

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, η έρευνα για την αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά από εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και δύο ακόμη άτομα (ένας 17χρονος και ένας 56χρονος) για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Από τους κατηγορούμενους, δύο άνδρες ηλικίας 25 και 30 ετών απολογήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Έρευνες και κατασχέσεις όπλων

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των ΤΑΕ και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων,

και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και διάφορα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Ανακρίτρια Ηρακλείου, προκειμένου να προσδιοριστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια.

Στο κάδρο των ερευνών τα όπλα του μακελειού

Τα όπλα του αιματηρού σκηνικού παραμένουν εξαφανισμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ. Ο 39χρονος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα. Ενώ η 56χρονη έπεσε θύμα ενός πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», λέει η αδερφή του 39χρονου νεκρού.

Επιμέλεια - Σπύρος Γουναρόπουλος

cnn.gr