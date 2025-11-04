Βορίζια: Πού στρέφονται τώρα οι έρευνες των αρχών - Τα τηλεφωνήματα από τις φυλακές και η πυρίτιδα

Σε πολλαπλές κατευθύνσεις κινούνται οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια καθώς οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης με τους δύο νεκρούς.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων αλλά και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν έχουν επεκταθεί πλέον σε όλη την Κρήτη με τις Αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και κρησφύγετα στα οποία εκτιμούν ότι μπορεί να έχουν αναζητήσει καταφύγιο.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 25χρονο και έναν 29χρονο. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην σύλληψη των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο και διώκονται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και οι οποίοι θα απολογηθούν την Πέμπτη (6/11).

Με αγωνία περιμένουν οι αστυνομικοί και τις απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όπου έχουν ήδη σταλεί τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση που έγινε το πρωί της Τρίτης (4/11) στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Τα στελέχη του υπηρεσίας Οργανωμένου Εγκλήματος κατέσχεσαν μεταξύ άλλων ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία βρέθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο, όπου έχουν πρόσβαση δηλαδή όλοι οι κρατούμενοι.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν, εάν οι φυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου είχαν κάνει κλήσεις από το κινητό που κατασχέθηκε, καθώς και αν οι ίδιοι σχετίζονται με το αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Έρευνες έγιναν στα κελιά του αδερφού, του γαμπρού και του ανιψιού του 39ρονου αλλά και σε άλλους συγκρατούμενους τους με τους οποίους διατηρούν καλές σχέσεις.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία άλλη πτυχή των ερευνών καθώς νεκροί, τραυματίες αλλά και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο σκηνικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια, έχουν εξεταστεί για υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα τους προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Οι αρχές ευελπιστούν ότι έτσι θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος πυροβόλησε ποιον και από ποιων όπλα δολοφονήθηκαν οι δύο νεκροί του μακελειού; Το κεφάλαιο «όπλα» είναι μεγάλο ζητούμενο και όσο δεν τα έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, τόσο κρίσιμα κομμάτια του παζλ παραμένουν ασυμπλήρωτα. Από ποιο όπλο βλήθηκε θανάσιμα η 57χρονη; Τι όπλο κρατούσε ο 39χρονος; Από τι τύπου όπλα και πόσα δολοφονήθηκε ο 39χρονος;

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις εκτιμάται ότι ο 39χρονος έφερε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, πιθανότατα 9άρι. Είναι πιθανόν, αν βεβαίως επαληθευτεί από τις βαλλιστικές και την ιατροδικαστική έρευνα, η 57χρονη να έπεσε νεκρή από το χέρι άλλου προσώπου, πιθανότατα, όπως εικάζουν οι Αρχές, ακόμα και από το χέρι του άνδρα που βρισκόταν σε ψηλότερο σημείο και πυροβολούσε. Υπάρχουν καταθέσεις που υποστηρίζουν ότι η 56χρονη, μητέρα δύο παιδιών, πριν σωριαστεί αιμόφυρτη, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε προς την απέναντι πλευρά. Εκτιμάται ότι βλήθηκε από βολίδα υψηλής ταχύτητας καθώς διαπέρασε όλο το σώμα της και έπληξε τα εσωτερικά της όργανα. «Τέτοιες βολίδες είναι από καλάσνικοφ ή τυφέκια, όχι πάντως από πιστόλια» ανέφερε στο Cretalive.gr ειδικός στα όπλα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία της 57χρονης

Το ύστατο αντίο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, είπαν το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στην 57χρονη γυναίκα που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου, από διασταυρούμενα πυρά στο χωριό Βορίζια εκεί που αναβίωσε η βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Πάνοπλοι αστυνομικοί, έκαναν αυστηρούς ελέγχους σε όσους ήθελαν να βρεθούν στην εξόδιο ακολουθία. Μάλιστα έχει τοποθετηθεί στην είσοδο της εκκλησίας ανιχνευτής μετάλλων.

Παράλληλα σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Η 57χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στην μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο των Χανίων, σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία του χωριού Βορίζια από διασταυρούμενα πυρά.

Το θύμα που ζούσε μόνιμα στα Χανιά, βρέθηκε στο χωριό της προκειμένου να πραγματοποιήσει το μνημόσυνο του πατέρα της.

Αρχικά είχε ειπωθεί ότι η γυναίκα μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, πέθανε από ανακοπικό επεισόδιο, η νεκροψία νεκροτομή που έγινε στη σορό της, έδειξε ότι χτυπήθηκε από σφαίρα που δέχθηκε στους πνεύμονες της.

