Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια

Παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19,27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ξενοδοχείο της Π. Ε Ηρακλείου, καθώς από χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες ότι σε αυτό βρίσκονταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Κατά την έφοδο δεν εντοπίστηκε κανείς από τους τρεις, ωστόσο, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη.