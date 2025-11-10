Βορίζια: Μυστήριο με τρία μέλη των οικογενειών που "αγνοούνται" μετά τη φονική συμπλοκή

Δύο ή τρεις τουλάχιστον "καθαριστές" των σημείων της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, εκείνους δηλαδή, οι οποίοι απομάκρυναν και εξαφάνισαν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αναζητούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Σε ένα πρόχειρο "απουσιολόγιο" των μελών αντίπαλων οικογενειών, υπάρχουν τουλάχιστον τρία από αυτά, δύο από την μία και ένα από την άλλη, που δεν έχουν δώσει το παρών στα Βορίζια. Αρμόδιοι αξιωματικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές συμμετοχής αυτών των ατόμων στη συμπλοκή, αλλά είχαν παρουσία και ήταν αυτόπτες μάρτυρες των όσων συνέβησαν. Δεν αποκλείεται αυτοί οι τρεις "απόντες", είτε μετά την συμπλοκή να αλλοίωσαν τον τόπο των εγκλημάτων, όπως επισημαίνουν στελέχη της αστυνομίας, απομακρύνοντας οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, είτε κατέφυγαν σε ασφαλή σημεία προκειμένου να προστατευτούν από πιθανά αντίποινα.

Τα στελέχη της ΕΚΑΜ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών σαρώνουν σημεία του Ψηλορείτη και μιτάτα-καταλύματα βοσκών, για τον τυχόν εντοπισμό αυτών των ατόμων, ενδεχομένως και οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην φονική συμπλοκή.

Μια… επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η βομβιστική επίθεση στο σπίτι ενός Φραγκιαδάκη στη γειτονιά των Καργάκηδων, ήταν για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Αιτία εκδήλωσης της ήταν η… ζήλια για μια επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ! Πέρα από τις μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών, αυτές φαίνεται να εντάθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε ένα αγροτεμάχιο ανάμεσα σε άλλα ιδιοκτησίας των Καργάκηδων. Για αυτό το αγροτεμάχιο, ο ιδιοκτήτης του έλαβε σημαντική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας.

Αυτό το γεγονός προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών της οικογένειας Καργάκη, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού μέλους της αντίπαλης οικογένειας στη γειτονιά τους, αποφάσισαν να αντιδράσουν.

Η "τριάδα" κρούσης

Όπως αναφέρουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα "οικογενειακό συμβούλιο". Οι αρμόδιοι αξιωματικοί για αυτή την έκρηξη που επέφερε την φονική συμπλοκή, έχουν ισχυρά στοιχεία και ενδείξεις, τα οποία εμπλουτίζονται. Από την πρώτη ανάλυσή τους προκύπτει ότι η οικογενειακή "ομάδα κρούσης", απαρτιζόταν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός, και δύο τουλάχιστον συγγενικά πρόσωπα, που συνέργησαν. Για αυτούς τους δύο συνεργούς, όπως επισημαίνουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ο 43χρονος "ελεύθερος σκοπευτής" με το καλάσνικοφ, κουνιάδος του νεκρού, που ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του νεκρού, ο οποίος αποτυπώνεται στο βίντεο των δολοφονικών πυρών του πολεμικού όπλου δίπλα στον δράστη.

Πιστόλι κατά… ριπάς

Ένα από τα όπλα της συμπλοκής που έχει εξαφανιστεί όπως και τα υπόλοιπα, είναι αυτό που περιγράφεται στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και κατηγορουμένων. Πρόκειται για ένα μετασκευασμένο πιστόλι Glock, με γεμιστήρα των 30 φυσιγγίων, προκειμένου να ρίχνει κατά ριπάς. Το συγκεκριμένο όπλο φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, με το οποίο πυροβολούσε μέσα από το αυτοκίνητό του, εναντίον μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ξεκινώντας την φονική συμπλοκή.

Από το συγκεκριμένο πιστόλι είχαν αφαιρεθεί ελατήρια και είχαν γίνει μετασκευές, προκειμένου με ένα μόνιμο πάτημα της σκανδάλης να εξαπολύει βροχή από σφαίρες. Το συγκεκριμένο όπλο, ήταν γνωστό ότι το κατείχε ο 39χρονος, καθώς το επιδείκνυε σε γάμους, βαφτίσια και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις ρίχνοντας μπαλωθιές. Το πιστόλι δεν εντοπίστηκε στο όχημα του νεκρού, όπως και τα άλλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτό το μετασκευασμένο όπλο αλλά και τα υπόλοιπα, δεν τα έχουν πετάξει αυτοί που τα απομάκρυναν, αλλά τα έχουν κρύψει σε απίθανα σημεία, ενδεχομένως και να τα έχουν θάψει.

Κορνίζες τα… εντάλματα σύλληψης

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση συνεχίζουν την αναζήτηση οπλισμού, που μπορεί να συνδέεται με τη συμπλοκή, χωρίς όμως αποτέλεσμα παρότι έχουν ψάξει σε πιθανά και απίθανα σημεία, ακόμη και σε… μνημεία νεκροταφείων.

Εκείνα που προκάλεσαν την έκπληξη στους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε 48 έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και ποιμνιοστάσια, ήταν πως σε περίοπτη θέση των τοίχων σπιτιών ήταν κρεμασμένα κάδρα, που δεν είχαν φωτογραφίες, αλλά τα εντάλματα σύλληψης μελών της οικογένειας. Δηλαδή οι συλλήψεις και φυλακίσεις μελών τους, ήταν τίτλοι τιμής, ισχύς και ανδρείας…

