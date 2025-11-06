Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Ο 43χρονος που συνελήφθη όπως έγραψε το Cretalive χθες κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί, τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, εντούτοις προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ, σκαρφαλωμένος στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε η βόμβα.

cretalive.gr