Βορίζια: Ελεύθερος, υπό αυστηρούς όρους, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

Να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 23χρονο ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Τους περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αναμένεται να είναι εξαιρετικά αυστηροί, θα ορίσει με σχετική διάταξη η αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του.

Όπως είχε γράψει το Cretalive, μετά την απολογία του 23χρονου την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, είχε εισηγηθεί εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα είχε προτείνει την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φαιστού και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Σε δηλώσεις της μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου, η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, κ. Θεονύμφη Μπέρκη επανέλαβε ότι ο πελάτης της εμμένει στην αθωότητά του και δεν έχει καμία σχέση με την βόμβα.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν στο Cretalive ότι την παραμονή της συνεδρίασης του Δικαστικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Ανακρίτρια κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις ο πυροτεχνουργός που έκανε την αυτοψία στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, όπου εξερράγη ο μηχανισμός. Εκτιμάται ότι ρωτήθηκε, για τη σοβαρότητα της έκρηξης και για το αν μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.