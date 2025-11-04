Βορίζια: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε φυλακές - Τι ερευνάται

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τρεις συγγενείς του 39χρονου, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε και εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν έχει σταλεί κάποιο μήνυμα ή έχει γίνει κάποια επικοινωνία με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σασμό μεταξύ των δύο οικογενειών, είχε αναφερθεί πως η μία οικογένεια κατηγορούσε την άλλη πως έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία σε βάρος αυτών των τριών ανδρών, προκειμένου να επιληφθεί η αστυνομία και να προχωρήσει στη σύλληψη τους.

Ρεπορτάζ: Σπύρος Δαρσινός

