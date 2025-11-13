Βορίζια: «Δεν έχει καμία σχέση και κανένα μερίδιο ευθύνης στην πράξη για την οποία κατηγορείται ο 23χρονος» λέει η δικηγόρος του

Ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια, «δεν έχει καμία σχέση και κανένα μερίδιο ευθύνης», όπως ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 11:00, όπως σημείωσε σε δηλώσεις της η κ. Μπέρκη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου, η οποία πάντως ξεκαθάρισε πως κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμη και μέλη της έτερης οικογένειας που έχει εμπλακεί στο περιστατικό (της 56χρονης νεκρής από το μακελειο) σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», τόνισε η κ. Μπέρκη, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν είχε ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Πάντως, η συνήγορος υπεράσπισης σημείωσε ότι στο ένταλμα που έχει εκδοθεί γίνεται λόγος και για δεύτερο άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου νεκρού από το μακελειό στα Βορίζια.

Η εμπλοκή στην έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία, προέκυψε μετά από πληροφορίες, οπτικό και λοιπό προανακριτικό υλικό.