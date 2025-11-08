Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛ.ΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων

Στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος την ώρα που το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές ατόμων από τα Βορίζια, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο των ΕΚΑΜ χτενίζει την περιοχή γύρω από το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στα αιματοκύλισμα.

Η έρευνα που αφορά την αιματηρή συμπλοκή εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, στη συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων και στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Στο πλαίσιο και των δύο ερευνών οδηγήθηκε σήμερα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και έναν εξάδελφό του, αδελφό του θύματος στη συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου, ένας άνδρας, ο οποίος θεωρείται ο πιο δυναμικός από τα άτομα της μίας οικογένειας. Ο ίδιος κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα.

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ υπάρχουν μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο χωριό εάν δεν ελεγχθεί και το όχημά του και ο ίδιος και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποια συμπλοκή.

Μεγάλο «στοίχημα» αναμένεται να είναι το άνοιγμα των σχολείων (δημοτικό και νηπιαγωγείο) τη Δευτέρα (10/11), ενώ παιδοψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι θα είναι παρόντες στο χωριό και θα παραμείνουν μία εβδομάδα, προκειμένου η επιστροφή των παιδιών στη σχολική τους δραστηριότητα να γίνει με ομαλό τρόπο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα»

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Παπαδάκης, Σταυρούλα Κατσουλάκη

