Black Friday -50% σε όλα τα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια 800 ωρών!! Από 190 € μόλις στα 95€ !!

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy Education σας προσφέρουν μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξετε σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας μόρια για προσλήψεις!

Η Black Friday με έκπτωση -50% στα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια 800 ωρών!

Η προσφορά ισχύει για εγγραφές από 20 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2025!

Δείτε όλους τους διαθέσιμους τίτλους σπουδών εδώ

Γιατί να επιλέξετε τα Εξ Αποστάσεως Σεμινάρια της Easy Education;

Σίγουρη Μοριοδότηση, Αναγνώριση και Διά Βίου Ισχύς: Τα σεμινάριά μας είναι αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ και Δημόσιο και σας προσφέρουν τα απαραίτητα μόρια για διορισμό σε ΣΔΕ, ΣΑΕΚ και άλλες δομές.

Ποικιλία Προγραμμάτων: Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, είτε θέλετε να διδάξετε ΣΑΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή να διεκδικήσετε διοικητική θέση.

Χαμηλά Δίδακτρα: Εκμεταλλευτείτε τις νέες τιμές και αποκτήστε τα απαραίτητα προσόντα με οικονομικό τρόπο!

Ευελιξία: Παρακολουθήστε τα σεμινάρια από την άνεση του σπιτιού σας, με δικό σας ρυθμό και χωρίς περιορισμούς χρόνου και χώρου.

Ποιότητα Εκπαίδευσης: Βασιστείτε στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για ποιοτική εκπαίδευση και εξατομικευμένη υποστήριξη.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό: Έχετε πρόσβαση σε πλούσιο και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που θα σας βοηθήσει να αφομοιώσετε πλήρως την ύλη.

Δωρεάν Σεμινάριο: Παρακολουθήστε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας.

Μην χάνετε χρόνο!

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ξεκινήστε την πορεία σας προς μια επιτυχημένη καριέρα στην Εκπαίδευση!

Πληροφορίες:

Εμπιστευτείτε την Easy Education και διεκδικήστε το μέλλον σας!