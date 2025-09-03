BINTEO: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Αστυνομικών και Τουριστών

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Μύκονο, όταν ομάδα Ιταλών τουριστών συνεπλάκη έξω από γνωστό κατάστημα γρήγορου φαγητού, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Youtuber Χρήστο Γιαννέλη, στο οποίο φαίνεται καρέ - καρέ η σύγκρουση μεταξύ των νεαρών και των στελεχών της ΕΛΑΣ που έσπευσαν να επιληφθούν.

Η ένταση ξεκίνησε από έναν διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο παρέες Ιταλών, οι οποίοι φέρεται να είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσόσητα αλκοόλ. Σύντομα, ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε ανταλλαγή γροθιών και σπρωξιμάτων με την κατάσταση να βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωπες με την απρόβλεπτη αντίδραση των τουριστών. Οι τελευταία όχι μόνο δεν συμμορφώθηκαν στις εντολές, αλλά αντέδρασαν επιθετικά, εκτοξεύοντας χτυπήματα ακόμη και προς τους αστυνομικούς.

Οι ένστολοι κατάφεραν τελικά να σταματήσουν τους νεαρούς και να τους περάσουν χειροπέδες, ενώ δεκάδες θαμώνες και περαστικοί παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι το συμβάν.