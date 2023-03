ΒΙΝΤΕΟ: Πυρπόλησαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. - Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά

Ομάδα ατόμων έσπασαν και έβαλαν φωτιά σε περιπολικό που βρισκόταν στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια στο Σύνταγμα, όπου ομάδων ατόμων πέταξαν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media

#antireport σπασμένο περιπολικό στην πλατεία Μοναστηράκι, μετά την πορεία #greektrainaccident broken police car after march against the government responsible for the deaths of 57 people #Τεμπη #Τεμπη_αγνοουμενοι #τεμπη_εγκλημα #κυβερνηση_συμμορια #νδ_εγκληματιες pic.twitter.com/x5GP8B8n79

— bro co loco! matchy matchy (@robbedikappa) March 3, 2023