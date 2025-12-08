Βίντεο που κόβει την ανάσα -Αυτή είναι η γέφυρα που «κόβει στα δύο» τα βουνά της Ηπείρου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του οδικού δικτύου βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά της μεγαλύτερης οροσειράς της Ελλάδος, της Πίνδου.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το βασικό κριτήριο για έναν δρόμο είναι η ασφάλεια, η πρακτικότητα και η συμβολή του στο οδικό δίκτυο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κομμάτια του δικτύου που μάς υπενθυμίζουν ότι οι σύγχρονοι δρόμοι, πέρα από αναπόσπαστο κομμάτι των δημόσιων μεταφορών, αποτελούν και εντυπωσιακά δείγματα σύγχρονης μηχανικής και δεξιοτεχνίας.

Διαβάστε επίσης

Στην χώρα μας, κατά τα τελευταία χρόνια άλλωστε σημειώνεται μια στρατηγική αναβάθμιση των οδικών υποδομών, με ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου να μπορούν να χαρακτηριστούν ως και υπερσύγχρονα.

﻿Παράλληλα, η πολιτεία συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την περαιτέρω ανάπτυξη του οδικού δικτύου, όπως δείχνει η πρόσφατη παράδοση του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας–Πύργου, αλλά και τα έργα που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα και αναμένεται να μεταμορφώσουν τις δημόσιες μεταφορές.

Ωστόσο, μερικά τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στην χώρα μας ξεχωρίζουν, πέρα από τη χρηστικότητα τους, και για την απύθμενη ομορφιά τους. Ένα και από αυτά είναι η γέφυρα του παρακάτω βίντεο, η οποία φτάνει τα 110 μέτρα, αποτελώντας μια από τις υψηλότερες γέφυρες στην Ελλάδα.

Φωτογραφία από την κατασκευή της γέφυρας4

Η συγκεκριμένη γέφυρα βρίσκεται στο Μέτσοβο της Ηπείρου, μια περιοχή μοναδικής ομορφιάς και ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας.

Η γέφυρα, χτισμένη μέσα στη σπάνια ομορφιά της ηπειρώτικης φύσης, η γέφυρα αυτή προσφέρει μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές εικόνες στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Η δομή της «σπάει» την κοιλάδα κατά μήκος, προσφέροντας πανοραμική θέα στα βουνά της περιοχής και δημιουργώντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που επιλέγουν να μειώσουν την ταχύτητά τους μόνο και μόνο για να απολαύσουν μερικά επιπλέον δευτερόλεπτα του τοπίου.

Σημειώνεται, τέλος, πως μια ακόμη εντυπωσιακή λόγω ύψους γέφυρα είναι η «Γέφυρα της Αράδαινας», η οποία κατασκευάστηκε το 1986, υψώνεται στα 138 μέτρα και βρίσκεται στα Χανιά.﻿

Δείτε ΕΔΩ το εντυπωσιακό video της γέφυρας

www.carandmotor.gr