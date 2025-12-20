Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι διαρρήξεις και κλοπές στην Πέτρου Ράλλη με τους κατοίκους να ζουν υπό διαρκή φόβο, καθώς σπείρα κλεφτών τρομοκρατεί την περιοχή.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο Alpha έχει καταγράψει τη στιγμή που δύο κρανοφόροι, χωρίς άλλες ιδιαίτερες προφυλάξεις και με περίσσιο θράσος πλησιάζουν ένα σταθμευμένο όχημα και το ανοίγουν με λοστό σε 12 δευτερόλεπτα.

Σε 2,5 λεπτά έχουν φύγει μαζί με το αυτοκίνητο, όπως έχει καταγραφεί από την κάμερα κλειστού κυκλώματος.

«Έπαθα σοκ, όταν διαπίστωσα ότι το αυτοκίνητό μου έλειπε, δεν ήξερα τι να κάνω» δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό, η εμφανώς ταραγμένη ιδιοκτήτρια του οχήματος. Όπως αποκαλύπτεται, πριν από 2 - 3 μήνες, άλλο ένα αυτοκίνητο της ίδιας μάρκας, εκλάπη από το σημείο με πανομοιότυπο τρόπο.

«Έχουν ξεφύγει τα πράγματα» λένε οι κάτοικοι, καθώς τα φαινόμενα διαρρήξεων και κλοπών είναι πλέον καθημερινά και δεν περιορίζονται μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά οι θρασύτατοι δράστες μπαίνουν ακόμα και σε καταστήματα, παρά τους συναγερμούς και τις κάμερες που μπορεί να υπάρχουν.

