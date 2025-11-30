Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στην Αρτέμιδα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς

Μία αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα, όπου ένας 24χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. την ώρα που μαζί με τη μητέρα, την αδελφή του και τη φίλη του έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο.

Το φως της δημοσιότητας βλέπει μάλιστα βίντεο-ντοκουμέντο, επιτείνοντας την αίσθηση της τραγωδίας. Σε αυτό, διακρίνεται το μπλε Ι.Χ. να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σ΄ ένα σταθμευμένο ασημί αμάξι και σε μία κολόνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο Ι.Χ. στο οποίο ήταν το 24χρονο θύμα, η 22χρονη αδελφή του, η κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Ο 24χρονος, ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο, ενώ οι δύο τραυματίες παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του.

Ο άτυχος νέος έμενε στο εξωτερικό και είχε έρθει στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο Πανεπιστήμιο.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου και βαφτιστήρι μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του» ανέφερε στην κάμερα του ΕΡΤnews ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Από το τροχαίο δυστύχημα παραμένει στο ΚΑΤ μη διασωληνωμένη, η φίλη του θύματος, με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα καθώς και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η ταχύτητα του Ι.Χ. δεν δικαιολογείται στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα. Ο 29χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ήταν ελαφρά τραυματίας και δεν του έγινε αλκοτέστ. Από τις αιματολογικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί πλέον αν υπήρχε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έχει ήδη παραβιάσει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της Λ. Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, σε μία κολόνα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο και να τραυματίσει την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός, στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας όπου και ακινητοποιήθηκε.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα και οι τρεις γυναίκες. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσης, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών. Ο οδηγός επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Ρεπορτάζ Κώστας Στάμου, Θοδωρής Παναγιωτίδης

