Βίντεο – Καμπάνια Επιτροπής της Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την Πρόληψη Βίας σε Ανηλίκους

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, διαχρονικά προσανατολισμένη στη στήριξη των κοινωνικών θεσμών και στη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας σε βάρος ανηλίκων.

Πρόσφατα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχώρησε στη δημιουργία της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δράσεων, Κοινωνικών Θεμάτων & Εξωστρέφειας της Ε.Α.Σ.Υ.Α., η οποία ήδη συνεδρίασε και αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλίες το αμέσως προσεχές διάστημα, αρχής γενομένης από τη δημιουργία καμπάνιας – ενημερωτικού βίντεο, το οποίο παραθέτουμε:

Η καμπάνια απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης, της αναγνώρισης των φαινομένων βίας και της ενεργούς συμμετοχής όλων στην προστασία των ανηλίκων. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, οπτικοακουστικό υλικό και ανοιχτή επικοινωνία με την κοινωνία, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των πολιτών και η καλλιέργεια της συλλογικής ευθύνης.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεσμών, Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εξωστρέφειας της Ε.Α.Σ.Υ.Α., η οποία επιμελήθηκε και το σχετικό ενημερωτικό βίντεο, απαρτίζεται από υπεύθυνα και καταξιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και αποδεδειγμένη ενασχόληση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις δράσεις της με στόχο την πρόληψη κάθε μορφής βίας και την ουσιαστική ενημέρωση ενηλίκων και παιδιών.

Κλείνοντας, η Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής συναδέλφους, στους οποίους ευχόμαστε καλή αρχή:

Πρόεδρος: Βαγενά Σοφία

Αντιπρόεδρος: Φούκας Θεόδωρος

Γραμματέας: Μπελίτσα Αλιδή

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Δράσεων: Κόκκαλης Ιωάννης

Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων: Πατσιαούρας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος