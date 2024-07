ΒΙΝΤΕΟ: Η εντυπωσιακή Αστυνομικός που έγινε Viral

Φλόριντα: Μια εντυπψσιακλη αστυνομικός που έγινε viral -«Θέλω να με συλλάβεις» γράφουν χρήστες της πλατφόρμας X (πρώην twitter)

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία κοντά στη φημισμένη παραλία Χόλιγουντ της Φλόριντα, καθώς βρέθηκε ένα πτώμα την Πέμπτη, όμως η είδηση έγινε viral λόγω των δηλώσεων της εκπροσώπου της τοπικής αστυνομίας.

Η αστυνομικός Ντανιέλι Ντε Αντράντε έκανε δηλώσεις για το συμβάν και την πορεία των ερευνών και δεν πέρασε απαρατήρητη στα social media.

Brb, driving down to Hollywood to get myself frisked and arrested. pic.twitter.com/vpiLQ0LU1n