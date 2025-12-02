Βίντεο από καταδίωξη - Για να διαφύγει οδηγούσε μηχανή στο αντίθετο ρεύμα

Τη στιγμή που αστυνομικοί καταδιώκουν έναν ανήλικο μηχανόβιο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας με το κινητό του τηλέφωνο. Ο δράστης καταδιώχθηκε από δεκάδες αστυνομικούς και συνελήφθη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 11.350 ευρώ!

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι ακολουθούν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο.

Αμέσως, μπήκαν στην καταδίωξη δικυκλιστές της Ομάδας Ζ. Ακολούθησαν περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης. Ο μηχανόβιος προσπάθησε να διαφύγει παρά το γεγονός ότι τον καταδίωκαν περίπου 30 αστυνομικοί. Έφτασε μέχρι το ξενοδοχείο Grand Hotel, έκανε αναστροφή και άρχισε να κινείται στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς κέντρο πόλης.

Για να δυσκολέψει την καταδίωξη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρέχοντας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο ύψος τη οδού Κωλέττη η καταδίωξη έληξε. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον μηχανόβιο και του πέρασαν χειροπέδες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονο Ρομά που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές για περιπτώσεις κλοπών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέλιση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος δήλωσε ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ήταν κλεμμένο. Υπέδειξε στους αστυνομικούς ακόμη δύο μοτοσικλέτες που είχε κλέψει. Αύριο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Του βεβαιώθηκαν πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις ύψους 11.350 ευρώ.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύθηκε σε δημοφιλή ομάδα του Facebook: