Βγήκε για νυχτερινό κυνήγι και το… πλήρωσε

Δεν πρόλαβε να χαρεί τη λεία του και πιάστηκε από τους θηροφύλακες. Ο λόγος για έναν κυνηγό ο οποίος το προχθες το βράδυ έγινε… τσακωτός στην περιοχή της Κανδάνου από τους Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες .

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν όταν οι θηροφύλακες ένα αγροτικό όχημα σ’ έναν χωματόδρομο και λίγο μετά άκουσαν ένα πυροβολισμό. Σε σχετικά κοντινή απόσταση από το όχημα είδαν έναν προβολέα να σαρώνει την έκταση.

Κάποια στιγμή το άτομο που κρατούσε τον προβολέα είδε τους θηροφύλακες και τράπηκε σε φυγή, με μια κυνηγετική καραμπίνα και ένα σκοτωμένο λαγό στα χέρια του, εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο.

Οι θηροφύλακες έλεγξαν το όχημα και βρήκαν εντός 2 σκοτωμένα θηράματα (ένα λαγό και μία μπεκάτσα), μια φυσιγγιοθήκη και δεκαπέντε φυσίγγια.

Τα κατάσχεσαν όλα καθώς και το αυτοκίνητο παραδόθηκαν στην Δ/νση Δασών Χανίων, όπου υπέβαλλαν μήνυση στον ιδιοκτήτη του οχήματος ενώ επίσης του επέβαλλαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.200 ευρώ για παράνομη θήρα μετά τη δύση του ηλίου, με μηχανοκίνητο μέσο και χρήση προβολέα.