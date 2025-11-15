Βελεστίνο: Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες

Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί επιβατών ή του οδηγού του λεωφορείου. Επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Εχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο τουλάχιστον ασθενοφόρα. Διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί έχουν σταματήσει και σπεύδουν σε βοήθεια.

