Βεβαιώθηκαν 940 παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα 24ωρο στην Κ.Μακεδονία

Συνολικά 2.820 έλεγχοι οχημάτων και 3.318 έλεγχοι ατόμων πραγματοποιήθηκαν από προχθες το πρωί έως χθες το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, εκ των οποίων τρία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και τέσσερα άτομα για λοιπά αδικήματα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 940 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις, όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο την πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, τον εντοπισμό φυγόποινων, τη σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.