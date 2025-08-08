Batman: Οι φίλοι του Σκοτεινού Ιππότη έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν

Οι φίλοι του Σκοτεινού Ιππότη έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), είναι ενθαρρυντικές.

Σε πρόσφατη επιστολή της προς τους μετόχους, η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία του Ματ Ριβς (Matt Reeves) «The Batman-Part II», θα ξεκινήσει τα γυρίσματα την άνοιξη του 2026 με την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους να έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2027.

Ο Πάτινσον, ο οποίος φέτος έχει ήδη πραγματοποιήσει συμμετοχές στις μεγάλες παραγωγές των Κρίστοφερ Νόλαν («The Odyssey») και Ντενί Βιλνέβ («Dune: Part Three»), θα φορέσει ξανά τη στολή του εκδικητή της Gotham.