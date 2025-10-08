Βασίλης Μπισμπίκης: Ενοχος ο ηθοποιός για το τροχαίο - Τι ποινή του επιβλήθηκε

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, που βρέθηκε κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), μετά το περιστατικό στη Φιλοθέη.

Το δικαστήριο επέβαλε στον ηθοποιό χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης χωρίς να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου, όπως είχε ζητήσει.

Εισαγγελική πρόταση

Διαβάστε επίσης

Την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας λέγοντας πως τέλεσε την πράξη της μη συμμόρφωσης οδηγού που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. «Αν και προκάλεσε τροχαίο, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος και να ειδοποιήσει την αστυνομική αρχή. Ούτε τα κουδούνια χτύπησε, ούτε σημείωμα άφησε, ούτε την τροχαία κάλεσε, ούτε αστυνομική αρχή κάλεσε, παρά μόνο ειδοποίησε μέσω της συνεργάτιδός του ότι γενικά προκάλεσε ένα ατύχημα στη Φιλοθέη», είπε η εισαγγελέας και συμπλήρωσε πως μέχρι την ώρα που κλήθηκαν να καταθέσουν οι μάρτυρες δεν ήξεραν ποιος είναι. «Εκείνη τη στιγμή όμως είχε ήδη παρέλθει το 24ωρο. Προτείνω την ενοχή του όπως κατηγορείται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απολογία

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι τη νύχτα του περιστατικού είχε παρευρεθεί σε ένα κρητικό γλέντι στο οποίο είχε προσκληθεί από τον Κρητικό Σύλλογο. Περίπου στις 5 το πρωί, καθώς επέστρεφε, σημειώθηκε το ατύχημα. Οπως περιέγραψε, την ώρα που έστριβε σε έναν πολύ στενό δρόμο, από κακό χειρισμό και έλλειψη ελέγχου του οχήματος, το αυτοκίνητο ακούμπησε αρχικά ένα άλλο όχημα, στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στον μαντρότοιχο κατοικίας.

«Κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, κοιτάζω τι είχε συμβεί, βλέπω ότι δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Ψάχνω στο αυτοκίνητο να γράψω ένα χαρτί χωρίς το όνομά μου. Θα σας πω μετά γιατί. Βρήκα ένα κίτρινο χαρτί, έγραψα “εγώ το χτύπησα” και το τηλέφωνό μου. Πάω σπίτι, κοιμάμαι και με το που σηκώνομαι 12:30, παίρνω τηλέφωνο τη συνεργάτιδά μου, την Κατερίνα να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Της είπα “πάρε τηλέφωνο την αστυνομία Φιλοθέης και πες ότι έχω χτυπήσει δυο αυτοκίνητα και δώσε το τηλέφωνο και το όνομά μου”».

Αργότερα, αναχώρησε για την εκπομπή και, μετά το τέλος της, επικοινώνησε με την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία προχώρησε στην καταγραφή του περιστατικού. Οπως υποστήριξε, ανέμενε να τον καλέσει κάποιος προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία και να επιληφθεί της υπόθεσης.

«Με παίρνει τηλέφωνο ένας αστυνομικός. Ημουν στο θέατρο και μου λέει να έρθω εκεί ή θα έρθεις στο τμήμα. Λέω έρχομαι στην Κηφισιά, νόμιζα ότι ήταν οι άνθρωποι να κάνω δήλωση. Μετά τα υπόλοιπα τα ξέρετε», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε ότι οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα εδώ και τρία χρόνια και γνωρίζει πολύ καλά το αυτοκίνητό του. Ο δρόμος, όπως είπε, είναι ιδιαίτερα στενός, ενώ ο μαντρότοιχος που έπεσε είναι χαμηλός. Σχετικά με το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ανέφερε ότι στο γλέντι ήπιε μόνο μία τσικουδιά, τονίζοντας πως δεν χρειάζεται να πιει για να διασκεδάσει, ενώ επανέλαβε ότι το ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά σε κακό χειρισμό δικό του.

Εξηγώντας γιατί δεν ειδοποίησε την αστυνομία αμέσως, ανέφερε: «Ηταν 5 το πρωί, ήξερα ότι αν καλέσω για ένα ατύχημα χωρίς τραυματισμό θα περιμένω ώρες. Σκέφτηκα ότι θα μαζευτούν κανάλια, κάμερες κ.λπ. και ήθελα να το αποφύγω».

Η πρόεδρος σχολίασε ότι τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν χειρότερα, με τον κατηγορούμενο να συμφωνεί.

Πρόεδρος: Χειρότερα τελικά.

Κατηγορούμενος: Ναι, χειρότερα.

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήρατε εσείς τηλέφωνο;

Κατηγορούμενος: Η συνεργάτιδά μου τα κάνει καλύτερα. Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα. Ειδοποίησα την αστυνομία και την ασφαλιστική. Πού να φανταστώ εγώ ότι η Φιλοθέη δεν θα έπαιρνε την τροχαία.

Πρόεδρος: Ανεξάρτητα με το αν φοβηθήκατε τα κανάλια, ο μέσος άνθρωπος ενημερώνει.

Κατηγορούμενος: Ναι, πήρα το μεσημέρι την αστυνομία, δεν απέφυγα τους ανθρώπους.

Εισαγγελέας: Την άλλη μέρα γιατί δεν πήγατε στην πολυκατοικία;

Κατηγορούμενος: Ηθελα να το χειριστώ επιχειρησιακά.

Εισαγγελέας: Τι λέτε; Είστε δημόσιος υπάλληλος;

Κατηγορούμενος: Με συγχωρείτε, είμαι ταραγμένος.

Εισαγγελεας: Γιατί δεν μείνατε στο σημείο να καλέσετε την τροχαία;

Κατηγορούμενος: Σας είπα για όλο αυτό με τα κανάλια. Το λάθος μου ήταν ότι δεν ειδοποίησα την αστυνομία. Εγώ θέλω να πω ότι το λάθος μου ήταν ότι δεν ειδοποίησα εκείνη τη στιγμή για να μη γίνει αυτό που έγινε και τελικά έγινε χειρότερο. Εγώ με όλη μου την ψυχή θέλω να πω ότι δεν ήθελα να τους αποφύγω. Ζήτησα συγγνώμη από τους ανθρώπους. Συγγνώμη και για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει: τους το είπα και σε προσωπικό επίπεδο.

Οι καταθέσεις

Τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων άνοιξε μια κάτοικος της περιοχής που περιέγραψε πώς έμαθε για το συμβάν. «Με ειδοποίησαν γείτονες ότι είχε πέσει ο μαντρότοιχος κάτω από το σπίτι μου. Ολος ο μαντρότοιχος και οριακά ο σωλήνας του αέριου. Ψαχνόμασταν. Πήγαμε, καταθέσαμε μήνυση και εκ των υστέρων μας είπαν ότι πρόκειται για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Εγώ δεν τον ήξερα. Ο,τι έγινε, έγινε 2.30 με 5 το πρωί που κοιμόμουν. Οι ζημιές μου ήταν ο μαντρότοιχος, η σκάλα και η καγκελόπορτα. Μόλις είχα τελειώσει την κατάθεσή μου, μου είπαν ποιος είναι και αν ήθελα να πάω να του μιλήσω», είπε η μάρτυρας.

Προεδρος: Εσείς καλέσατε και το 100 και την πυροσβεστική;

Μάρτυρας: Βεβαίως.

Υπεράσπιση: Πήρατε το Α.Τ. Φιλοθέης;

Μάρτυρας: Δεν είχα λόγο.

Υπεράσπιση: Ηρθε πραγματογνώμονας;

Μάρτυρας: Ναι, προχθές της ασφαλιστικής εταιρείας.

Υπεράσπιση: Ο κατηγορούμενος επικοινώνησε μαζί σας;

Μάρτυρας: Ναι, ήρθε την Τετάρτη και ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη.

Τη σκυτάλη πήρε ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, που κατέθεσε ότι στις 8 το πρωί κατέβηκε και είδε το αυτοκίνητό του χτυπημένο και τη μάντρα πεσμένη.

Οπως περιέγραψε, το όχημα του κατηγορουμένου μπήκε μέσα στο πάρκινγκ, χτύπησε το αυτοκίνητό του, έριξε τη μάντρα και έφυγε.

«Το πρωί κάποιος γείτονας χτύπησε το κουδούνι και είπε “βγείτε να δείτε τα αμάξια σας”. Δεν καταλάβαμε κάτι μέσα στο βράδυ.

Την άλλη μέρα Κυριακή ειδοποιηθήκαμε από την τροχαία Κηφισιάς να πάμε να δώσουμε κατάθεση. Στον δρόμο είδαμε στις ειδήσεις ποιος ήταν ο υπαίτιος. Την Τετάρτη μας πήρε τηλέφωνο και ήθελε να μας δει για να δικαιολογηθεί», κατέθεσε. Πάντως, σε ερώτηση της εισαγγελέως, ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο κατηγορούμενος είχε αφήσει κάποιο σημείωμα στο σημείο του ατυχήματος.

Ακολούθησε και τρίτη κατάθεση κατοίκου της περιοχής, η οποία είχε σταθμεύσει το όχημά της στον δρόμο. «Στις 8 το πρωί του Σαββάτου μου χτύπησε ο γείτονας και μου είπε “βγείτε έξω να δείτε, έχουν χτυπήσει τα οχήματά μας”. Δεν βρήκαμε κάποιο χαρτάκι. Ψάχναμε να δούμε τι έγινε. Δεν ακούσαμε τίποτα μέσα στη νύχτα. Η αστυνομία όλο το Σάββατο ήταν τριγύρω και έψαχνε. Ημασταν σε συνεχή επικοινωνία. Την Κυριακή με πήρε η τροχαία και μου είπαν πως βρέθηκε ο οδηγός και να πάω να καταθέσω. Οταν πήγαμε στο τμήμα μας είπαν ποιος είναι. Του μίλησα γιατί ήθελα να τον ρωτήσω γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι να μας το πει. Μου είπε ότι πανικοβλήθηκε εκείνη την ώρα».

kathimerini.gr