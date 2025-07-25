Βάσεις 2025: Τα μόρια για τη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Ικάρων

Δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για το 2025.
Δείτε τις βασεις εισαγωγής για τις παρακάτω στρατιωτικές σχολές:
Διαβάστε επίσης
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 14.500
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 10.865
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 13.055
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α) 11.305
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 17.260
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α) 16.770
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 15.305
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α) 15.110
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 17.465
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α) 17.345
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 14.685
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 17.025
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α) 16.235
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.) 16.335
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α) 15.150
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β) 16.150