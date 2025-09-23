Βασ. Πάντζος: "Έχουμε προτείνει να μπουν στην Ελληνική Αστυνομία Έλληνες τσιγγάνοι"

Πώς εξελίσσεται η αστυνόμευση του καταυλισμού Ρομά στον συνοικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη, που εφαρμόζεται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, περιέγραψε ο δήμαρχος της πόλης, Στράτος Κοντός στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη, για εγκατάσταση αστυνομικών δυνάμεων σε καταυλισμούς της χώρας.

«Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και για το σύνολο της πόλης και φυσικά και για το κομμάτι του Δροσερού εσωτερικά. Γιατί η παραβατικότητα δεν ήταν εξαγώγιμη μόνο στο κομμάτι της πόλης και του αστικού ιστού. Είχανε και πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι άνθρωποι μέσα στο Δροσερό. (…) Σαφώς είναι πιο ήρεμη κατάσταση και είναι πιο ήρεμη για το σύνολο της πόλης. Αρκετά στοιχεία, ειδικά, συγκεκριμένα και αριθμητικά μπορεί να δώσει και η τοπική αστυνομία» ανέφερε ο κ. Κοντός.

«Υπάρχουν κάποια κλιμάκια περιμετρικά του συνοικισμού τα οποία επιχειρούν εξωτερικά και εσωτερικά, θεωρώ, κάποιες φορές στον οικισμό.

Ουσιαστικά θεωρώ ότι περιορίζει την είσοδο και την έξοδο των παραβατικών στον συνοικισμό, με αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο να δημιουργεί ένα ξεκαθάρισμα στον πληθυσμό του οικισμού. Οπότε, φεύγοντας οι παραβατικοί, σταματώντας οι παραβατικές τους ενέργειες, ηρεμεί και ο οικισμός εσωτερικά αλλά και η υπόλοιπη πόλη» συνέχισε ο δήμαρχος Ξάνθης.

«Εδώ στην περιοχή μας υπήρχε τα τελευταία χρόνια μια συγκέντρωση τέτοιων δυνάμεων παραβατικών, οπότε αυτό δημιουργούσε ένα συνολικό πρόβλημα συν την μεγάλη διόγκωση που υπάρχει στον οικισμό, ο οποίος, λέμε καταυλισμός, αλλά στο 90% του είναι κανονικά σπίτια. Δεν είναι παραγκούπολη. Έχει ένα κομμάτι, οι παραβατικοί που βρίσκονται σε κομμάτι παραγκών, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι κανονικά σπίτια» συμπλήρωσε.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, τα σχολεία έχουν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό, γι’ αυτό και υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι και προχωράει η δημιουργία ενός νέου σχολείου στο Δροσερό στην Ξάνθη.

«Οπότε όλο αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες οι οποίες με την παρουσία της αστυνομίας ουσιαστικά ευδοκιμούν ακόμα περισσότερο και υποστηρίζονται όλες αυτές οι συνθήκες» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Βασίλης Πάντζος, σχολίασε όσο αφορά στο μέτρο που ανακοίνωσε ο υπουργός ότι «κάθε μέτρο για την ασφάλεια των πολιτών και για τη μείωση του εγκλήματος και της παραβατικότητας είναι καλό, αλλά θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στον πολίτη και στα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Υπάρχουν καταυλισμοί όπου η κατάσταση είναι άθλια. Οι άνθρωποι είναι στα όρια της επιβίωσης. Έχουμε υψηλούς δείκτες ανεργίας, έλλειψη παιδείας, Έλληνες τσιγγάνους, οι οποίοι έχουν μία παραβατική συμπεριφορά» εξήγησε στη συνέχεια ο κ. Πάντζος.

Ως προς τη δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά ανέφερε ότι ναι μεν υπάρχουν σχολεία αλλά είναι υποστελεχωμένα, δεν χωράνε τα παιδιά, δεν υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία και αυτά τα οποία προβλέπονται και έχουν ψηφισθεί εντός και εκτός χώρας από την ευρωπαϊκή κοινωνική επιταγή, σε ένα πλαίσιο αρκετών δράσεων, οι οποίες δεν γίνονται.

«Τα παιδιά των Ρομά γεννιούνται σε ένα άλλο περιβάλλον και μεγαλώνουν. (…) Γεννιούνται και είναι καταδικασμένα να βιώνουν τον πολλαπλό αποκλεισμό, τον ρατσισμό, την φτώχεια, την περιθωριοποίηση, την αστεγότητα, την έλλειψη παιδείας, την έλλειψη νερού. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να αλλάξει και αυτό κρατάει χρόνια.

Όταν υπάρχουν ευάλωτες ομάδες οι οποίες είναι στο περιθώριο, η ανομία και η παραβατικότητα ανθίζει. Για να μειωθεί η παραβατικότητα και το έγκλημα θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, παιδεία, δομές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικά προγράμματα για τη βία και την παραβατικότητα, για τα ναρκωτικά.

Να κινηθούμε όλοι μαζί σαν πολιτεία, σαν θεσμοί, σαν σωματειακές οργανώσεις, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κοινότητα, ώστε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά τη σωστή κατεύθυνση» προσέθεσε ο κ. Πάντζος.

Το μέτρο της αστυνόμευσης δεν θα λύσει κάτι, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Τα κοινωνικά προβλήματα δεν θα τα λύσει η αστυνομία. Καλό θα ήταν αυτό το μέτρο να συνοδεύεται και με κοινωνικές δράσεις. Εμείς έχουμε προτείνει και για δημοτικούς αστυνομικούς, έχουμε προτείνει να μπουν στην Ελληνική Αστυνομία Έλληνες τσιγγάνοι, οι οποίοι έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, έχουν τελειώσει το Λύκειο. Έχουμε προτείνει να γίνει επαγγελματική κατάρτιση.

Θα μπορούσαν να μπουν και νέοι τσιγγάνοι στο σώμα γιατί Έλληνες πολίτες είναι. Δηλαδή Έλληνες τσιγγάνοι που έχουν τελειώσει το Λύκειο και έχουν καθαρό ποινικό μητρώο δεν θα μπορούσαν να μπουν στην Ελληνική Αστυνομία; Και να δώσουν εξετάσεις κανονικά» επισήμανε ο κ. Πάντζος, σημειώνοντας ότι αυτό έχει γίνει και σε άλλες χώρες.

«Θα μας βρείτε αντίθετους όταν αστυνομικοί παραβιάζουν τα καθήκοντα και προσβάλλουν το θεσμό και αυτό που λέμε προστασία των πολιτών. Όταν βλέπουμε κάποιους αστυνομικούς που χειροδικούν, που βρίζουν, που χλευάζουν ευάλωτες γυναίκες, ανήλικα παιδιά, είναι ντροπή. Να υπάρχει αστυνόμευση, αστυνομία, αλλά με σεβασμό στον πολίτη. Και επειδή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολύς ντόρος, να μας πουν ποιο είναι το βαθύ έγκλημα στις τσιγγάνικες κοινότητες» τόνισε ο κ. Πάντζος σημειώνοντας ότι αμφισβητεί απολύτως την αναφορά του υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη, ότι το 75% της παραβατικότητας προέρχεται από Ρομά.

«Εμείς προσπαθούμε εδώ και δέκα χρόνια ως Συνομοσπονδία Ελλάδος και ως πρόεδρος, να μειώσουμε όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα αλλά με ένα συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορούμε να μειώσουμε παραβατικότητα και εγκληματικότητα.

Χρειάζεται πλαισίωση και πρέπει επιτέλους να μην υπάρχουν καταυλισμοί στη χώρα, γιατί προσβάλλει τον νομικό πολιτισμό της χώρας, προσβάλλει τη χώρα μας και πολλές κυβερνήσεις και υπουργοί έχουν τεράστια ευθύνη, αλλά κανένας δεν τους έχει καταδικάσει που αφήνουν ανθρώπους μέσα στη λάσπη, χωρίς νερό, χωρίς κοινωνική προστασία και να πεθαίνουν παιδιά τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλια και άλλα να πεθαίνουν από την πείνα. Αυτά γιατί δεν τα αναδεικνύουμε από κοινού, για να δούμε λοιπόν ποιοι εγκληματούν σε βάθος;» είπε ο κ. Πάντζος καταλήγοντας.

