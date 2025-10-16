Βαρυποινίτης (με ποινή δις ισόβια) πήρε άδεια από τις φυλακές και δεν επέστρεψε - Δεν είναι η πρώτη φορά που δραπετεύει

Επταήμερη άδεια από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε πάρει ο 60χρονος βαρυποινίτης, όποιος ήταν να επιστρέψει χθες το μεσημέρι στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο δραπέτης, το διάστημα της άδειας του, ήταν υποχρεωμένος να δίνει καθημερινά το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, όπου είχε δηλώσει ως τόπο φιλοξενίας του.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, δεν εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, θεωρήθηκε δραπέτης και αναζητείται.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και το καλοκαίρι του 2022 είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Τρίπολης, αλλά και τότε δεν είχε επιστρέψει εντός του χρονικού περιθωρίου στη φυλακή, και συνελήφθη αργότερα από την Ασφάλεια Τρίπολης.

Ο 60χρονος, εκτίει ποινή φυλάκισης, δις ισόβια, για ανθρωποκτονία, βιασμό, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Έλληνας βαρυποινίτης, ήταν από τους πρωτεργάτες της εξέγερσης των φυλακών Κορυδαλλού το 1995, και είχε κατηγορηθεί μαζί με άλλους κρατούμενους για τον άγρια δολοφονία και βιασμό ενός 27χρονου φυλακισμένου.

