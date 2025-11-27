Βαριές ποινές από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε αστυνομικό και στο κύκλωμα των φυλακών Σταυρακίου

Με αυστηρότητα ,ποινές κάθειρξης και κατά περίπτωση χρηματικά πρόστιμα αντιμετώπισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Α’ Βαθμού τους κατηγορούμενους στην υπόθεση του οργανωμένου κυκλώματος που δρούσε μέσα στις φυλακές Σταυρακίου, διακινώντας ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και «ξεπλένοντας» χρήματα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, ο 40χρονος Αλβανός βαρυποινίτης, γνωστός ως «Μόντι», καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών και χρηματική ποινή 55.000 ευρώ, για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και σειρά συναφών αδικημάτων. Η έφεσή του δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και παραμένει στη φυλακή.

Βαρύτατη ποινή επιβλήθηκε και στον αστυνομικό που –σύμφωνα με τη δικογραφία– λειτουργούσε ως «ντελίβερι» του κυκλώματος, μεταφέροντας ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα προς το σωφρονιστικό κατάστημα. Το δικαστήριο του επέβαλε 20 έτη και 6 μήνες κάθειρξη, χωρίς αναστολή στην έφεση.

Σημαντική ήταν και η καταδίκη του υποδιευθυντή των φυλακών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή στην οργάνωση και διευκόλυνση των δράσεών της. Η συνολική του ποινή ανέρχεται σε 16 έτη κάθειρξης, επίσης χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Αντίθετα, για δύο ακόμη υπαλλήλους του καταστήματος κράτησης το δικαστήριο αναγνώρισε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Η διαχειρίστρια των φυλακών, που καταδικάστηκε σε 9 έτη κάθειρξης, καθώς και η υπάλληλος του λογιστηρίου, που έλαβε ποινή 10 ετών και χρηματικό πρόστιμο 14.000 ευρώ, θα αφεθούν ελεύθερες έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων είχε οδηγήσει στη σύλληψη των μελών της οργάνωσης , προκαλώντας Πανελλήνια αίσθηση.

