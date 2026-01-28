Βαρβάρα Μητλιάγκα για την Α/Δ Ευαγγελία Δούμα: "Όπως κάθε γυναίκα που αναλαμβάνει για πρώτη φορά, έναν τόσο απαιτητικό ρόλο, η πρόκληση είναι διπλή"

Δήλωση της Δημάρχου Σερρών κ. Βαρβάρας Μητλιάγκα:

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη νέα Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών Ευαγγελία Δούμα, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Η τοποθέτησή της, στη συγκεκριμένη θέση, σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών και ενισχύει το μήνυμα της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ανανέωσης στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εμπειρία, η συνέπεια και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνουν αποτελούν εγγύηση για την ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Όπως κάθε γυναίκα που αναλαμβάνει για πρώτη φορά, έναν τόσο απαιτητικό ρόλο, η πρόκληση είναι διπλή.

Πέρα από την ευθύνη του δύσκολου έργου που αναλαμβάνει, φέρει και το βάρος της διπλής διαδρομής που κάθε γυναίκα καλείται να διανύσει όταν ανοίγει έναν δρόμο για πρώτη φορά.

Πιστεύω και εύχομαι ότι θα αποδειχθεί αντάξια αυτών των προκλήσεων.

Καλή δύναμη σε όλα!