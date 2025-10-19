Βανδαλισμοί στο κέντρο των Χανίων από ομάδα 25 ατόμων

Σοβαρές υλικές ζημιές και φθορές σε κατάστημα επιχείρησης μεσιτικών υπηρεσιών και δύο τράπεζες προκάλεσε ομάδα ατόμων σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από επίσημη πηγή της αστυνομίας, μεταμεσονύκτιες ώρες άγνωστοι νεαροί που πιθανολογειται πως είχαν φτάσει στην πόλη για το συλλαλητήριο κατά της Αμερικανικής Βάσης, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη και το εσωτερικό των γραφείων της μεσιτικής εταιρείας. Διανύοντας την απόσταση προς το κέντρο και πριν τη Δημοτική Αγορά, βανδαλισμούς προκάλεσαν σε μηχάνημα ΑΤΜ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και τους υαλοπίνακες της Eurobank. Τα άτομα της ομάδας που αριθμούσε περί τα 25 άτομα, εξαφανιστηκαν στα στενά που οδηγούν στην παλιά πόλη.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί πρωτιστως για να σημάνουν το χώρο με τους σπασμενους υαλοπίνακες για την αποφυγή τραυματισμού πολιτών καθώς και για τον εντοπισμό των δραστών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων ενώ όπως τονίστηκε προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά το παρελθόν δεν έχουν σημειωθεί τέτοιας έκτασης φθορές σε επιχείρηση, οπότε εξετάζεται οι δράστες να μην είναι άτομα του αντί εξουσιαστικού χώρου που διαμένουν στα Χανιά.