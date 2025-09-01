PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Αύξηση στους μισθούς των αστυνομικών σε Αγγλία και Ουαλία – Πόσα θα παίρνουν

Αύξηση στους μισθούς των αστυνομικών σε Αγγλία και Ουαλία – Πόσα θα παίρνουν
19:24 | 01/09/2025

Όλοι οι αστυνομικοί στην Αγγλία και την Ουαλία θα λάβουν αύξηση μισθού 4,2%, από τους αστυφύλακες μέχρι και τους ανώτερους αξιωματικούς.

Μετά την αύξηση, ο αρχικός μισθός ενός αστυφύλακα θα είναι περίπου £31.163, ενώ μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας θα φτάνει τις £50.257.

Διαβάστε επίσης

Οι ανώτεροι αξιωματικοί θα κερδίζουν σχεδόν £98.500 τον χρόνο.

Παράλληλα, αυξάνονται και τα επιδόματα υπηρεσίας, αλλά και το ειδικό επίδομα για όσους εργάζονται στο Λονδίνο.

Η κυβέρνηση θα διαθέσει £120 εκατομμύρια για να καλύψει το κόστος της αύξησης.

Η Υπουργός Εσωτερικών, Yvette Cooper, είπε ότι η κίνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών. Ωστόσο, η Ένωση Αστυνομικών σχολίασε ότι η αύξηση «μόλις που καλύπτει τον πληθωρισμό» και δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.

 

ΑΓΓΛΙΑ ΟΥΑΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΙΣΘΟΙ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis