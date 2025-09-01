Αύξηση στους μισθούς των αστυνομικών σε Αγγλία και Ουαλία – Πόσα θα παίρνουν

Όλοι οι αστυνομικοί στην Αγγλία και την Ουαλία θα λάβουν αύξηση μισθού 4,2%, από τους αστυφύλακες μέχρι και τους ανώτερους αξιωματικούς.
Μετά την αύξηση, ο αρχικός μισθός ενός αστυφύλακα θα είναι περίπου £31.163, ενώ μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας θα φτάνει τις £50.257.
Διαβάστε επίσης
Οι ανώτεροι αξιωματικοί θα κερδίζουν σχεδόν £98.500 τον χρόνο.
Παράλληλα, αυξάνονται και τα επιδόματα υπηρεσίας, αλλά και το ειδικό επίδομα για όσους εργάζονται στο Λονδίνο.
Η κυβέρνηση θα διαθέσει £120 εκατομμύρια για να καλύψει το κόστος της αύξησης.
Η Υπουργός Εσωτερικών, Yvette Cooper, είπε ότι η κίνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών. Ωστόσο, η Ένωση Αστυνομικών σχολίασε ότι η αύξηση «μόλις που καλύπτει τον πληθωρισμό» και δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό.
*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.