Αύξηση ρεκόρ για τους αστυνομικούς του Καναδά μετά από πολύμηνη διαμάχη

Οι αστυνομικοί της πόλης Saint John στον Καναδά εξασφάλισαν σημαντικές αυξήσεις μισθών μετά από απόφαση επιτροπής.

Μπήκε έτσι ένα τέλος σε πολύμηνες και δύσκολες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ένωση των αστυνομικών και τη δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αυξήσεις φτάνουν συνολικά το 15,42% σε βάθος τριετίας, διατηρώντας τους αστυνομικούς του Saint John ανάμεσα στους καλύτερα αμειβόμενους στη χώρα.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, το αυξημένο φόρτο εργασίας και τον μεγάλο αριθμό κλήσεων που δέχεται η συγκεκριμένη αστυνομική δύναμη σε σύγκριση με άλλες πόλεις.

Παράλληλα, προβλέπονται και αυξήσεις σε διάφορα επιδόματα, όπως για τις υπερωρίες.

Αν και η ένωση των αστυνομικών δήλωσε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, τόνισε ότι η διαδικασία καθυστέρησε υπερβολικά, αφήνοντας τους εργαζόμενους για μεγάλο διάστημα χωρίς νέα σύμβαση, και τόνισε την ανάγκη για πιο ομαλές και αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

