Αύξηση Μισθών: Δύο τα επικρατέστερα σενάρια - Τι θα ισχύσει με το Δημόσιο

Τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων. Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί από τον Απρίλιο του επόμενου έτους στα επίπεδα των 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ που είναι σήμερα. Η εξέλιξη θα επηρεάσει και τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου τομέα καθώς θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω και αυτοί.

Αναλυτικά τα δύο σενάρια για τον κατώτατο μισθό προβλέπουν τα εξής:

Α. Είτε στα 920 ευρώ μεικτά. Δηλαδή ο καθαρός μισθός να διαμορφωθεί στα 779 ευρώ. Με άλλα λόγια να υπάρξει μια μηνιαία αύξηση της τάξεως των 40 ευρώ. Εάν λοιπόν επικρατήσει αυτό το σενάριο, τότε οι αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο:

Με 1 τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ

Με 2 τριετίες ο μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ

Με 3 τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Β. Είτε στα 911 ευρώ μεικτά.

Δημόσιο: Πώς θα διαμορφωθεί ο βασικός εισαγωγικός μισθός

Αξίζει να σημειωθεί πως από τον Απρίλιο του 2026, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο βασικός-εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα ανέβει:

Στα 915 ευρώ σε περίπτωση που υπάρξει μια αύξηση 35 ευρώ στον κατώτατο μισθό.

σε περίπτωση που υπάρξει μια αύξηση 35 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Στα 930 ευρώ σε περίπτωση που υπάρξει μια αύξηση 50 ευρώ στον κατώτατο μισθό

Διευκρινίζεται πως όλοι οι μισθοί στο Δημόσιο θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω κατά το ποσό της αύξησης του εισαγωγικού μισθού.

Επίσης επισημαίνεται πως η αύξηση αυτή θα συνοδεύεται και από τη μόνιμη μείωση της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Μάλιστα η παρακράτηση φόρου για:

πολίτες ηλικίας έως 25 ετών θα μηδενιστεί,

για πολίτες ηλικίας 26-30 ετών θα μειωθεί στο 9% από το 22% που είναι σήμερα

Πάντως τα καθαρά έσοδα των νέων εργαζομένων μπορούν να αυξηθούν έως κατά 83 ευρώ σε μηνιαία βάση, κάτι που ενισχύσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα τους.

Τι θα ισχύσει για το 2027

Ενώ για το 2027 ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να προσεγγίσει τα 950 ευρώ.

